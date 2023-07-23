Video Spor Galatasaray haberleri: Zaha İstanbul'da
Galatasaray haberleri: Zaha İstanbul'da

Galatasaray haberleri: Zaha İstanbul'da

23.07.2023 | 23:03

Galatasaray, dünyaca ünlü futbolcu Wilfried Zaha'yı kadrosuna kattı. Tecrübeli futbolcu, İstanbul'a geldi. İşte ilk görüntüleri...

VİDEO DEVAM EDİYOR

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Galatasaray haberleri: Zaha İstanbul’da 11:56
Galatasaray haberleri: Zaha İstanbul'da 23.07.2023 | 23:23
Galatasaray haberleri: Zaha İstanbul’da 11:56
Galatasaray haberleri: Zaha İstanbul'da 23.07.2023 | 23:03
Futbolcu Emrecan Uzunhan’ın karıştığı kavganın görüntüleri ortaya çıktı | Video 00:51
Futbolcu Emrecan Uzunhan’ın karıştığı kavganın görüntüleri ortaya çıktı | Video 23.07.2023 | 10:56
Fenerbahçe’nin anlaşmaya vardığı Rodrigo Becao, İstanbul’da | Video 03:20
Fenerbahçe’nin anlaşmaya vardığı Rodrigo Becao, İstanbul’da | Video 20.07.2023 | 08:50
’File’nin Sultanları’ yurda döndü | Video 13:16
'File’nin Sultanları' yurda döndü | Video 18.07.2023 | 17:04
Filenin Sultanları Milletler Ligi şampiyonu! Voleybolda gurur dolu gece... | Video 01:00
Filenin Sultanları Milletler Ligi şampiyonu! Voleybolda gurur dolu gece... | Video 17.07.2023 | 09:27
Milli futbolcu Çalhanoğlu memleketi Bayburt’ta at binip cirit oynadı | Video 01:28
Milli futbolcu Çalhanoğlu memleketi Bayburt'ta at binip cirit oynadı | Video 16.07.2023 | 08:34
Neftçi - Fenerbahçe maçı canlı izle! Neftçi PFK - Fenerbahçe maçı canlı yayın linki | Video 01:08
Neftçi - Fenerbahçe maçı canlı izle! Neftçi PFK - Fenerbahçe maçı canlı yayın linki | Video 15.07.2023 | 11:54
Austria Wien - Galatasaray Maçı TIKLA CANLI İZLE | GSTV YOUTUBE LİNKİ 02:11
Austria Wien - Galatasaray Maçı TIKLA CANLI İZLE | GSTV YOUTUBE LİNKİ 14.07.2023 | 14:29
Simge Sağın’a sahnede saçlarını Icardi gibi sarıya boyayan minik hayranı eşlik etti | Video 01:48
Simge Sağın'a sahnede saçlarını Icardi gibi sarıya boyayan minik hayranı eşlik etti | Video 13.07.2023 | 14:36
Mehmet Büyükekşi: Arda Güler’i Türk futboluna kazandıran Fenerbahçe’ye teşekkür ederim | Video 02:16
Mehmet Büyükekşi: "Arda Güler'i Türk futboluna kazandıran Fenerbahçe’ye teşekkür ederim" | Video 12.07.2023 | 14:57
Fenerbahçe - Kızılyıldız maçı CANLI İZLE | SSPORT CANLI YAYIN LİNKİ 05:20
Fenerbahçe - Kızılyıldız maçı CANLI İZLE | SSPORT CANLI YAYIN LİNKİ 12.07.2023 | 13:54
Angelino Galatasaray’da! Icardi ve Paredes yolda | Video 02:05
Angelino Galatasaray'da! Icardi ve Paredes yolda | Video 12.07.2023 | 13:42
Arda Turan: Arda Güler, çok kıymetli ve çok değerli | Video 03:16
Arda Turan: "Arda Güler, çok kıymetli ve çok değerli" | Video 11.07.2023 | 15:25
Yunus Akgün: İnşallah geçen seneden çok daha farklı bir Yunus olacak | Video 02:19
Yunus Akgün: "İnşallah geçen seneden çok daha farklı bir Yunus olacak" | Video 09.07.2023 | 13:57
Arda Güler’i yetiştiren antrenörü Erel: “Biz değil, o bizi buldu” | Video 02:59
Arda Güler’i yetiştiren antrenörü Erel: “Biz değil, o bizi buldu” | Video 08.07.2023 | 10:39
Arda Güler: Real Madrid dünyanın en büyük kulübü, çok mutluyum, çok gururluyum | Video 03:01
Arda Güler: "Real Madrid dünyanın en büyük kulübü, çok mutluyum, çok gururluyum" | Video 07.07.2023 | 15:12
Arda Güler’in annesinin mutluluk gözyaşları | Video 00:29
Arda Güler'in annesinin mutluluk gözyaşları | Video 07.07.2023 | 13:40
Arda Güler imzaya gidiyor! Fenerbahçe’ye bu video ile veda etti 02:57
Arda Güler imzaya gidiyor! Fenerbahçe'ye bu video ile veda etti 06.07.2023 | 15:54
Arda Güler Real Madrid’e gidiyor! İşte Fenerbahçe’nin alacağı rakam | Video 05:27
Arda Güler Real Madrid'e gidiyor! İşte Fenerbahçe'nin alacağı rakam | Video 06.07.2023 | 10:37

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA