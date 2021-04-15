Galatasaray için flaş sözler! "Yönetimin bölündüğünü gösteren fotoğraf"
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:31
Galatasaray için flaş sözler! "Yönetimin bölündüğünü gösteren fotoğraf" 15.04.2021 | 10:24
01:27
00:23
PSG'nin yıldızları Neymar ve Mbappe Ramazan ayını unutmadı... 14.04.2021 | 15:06
03:14
10:25
Ahmet Nur Çebi'den Mustafa Cengiz'e hakem cevabı! 14.04.2021 | 14:07
01:11
Ömer Faruk Beyaz resmen Stuttgart'ta! 14.04.2021 | 14:04
14:18
02:15
01:25
Abdurrahim Albayrak Galatasaray'da adaylığa hazırlanıyor! 13.04.2021 | 14:27
05:31
SON DAKİKA: Cenk Tosun 'un ziyaret eden Ahmet Nur Çebi'den flaş açıklamalar 13.04.2021 | 13:46
03:13
01:21
00:52
Murat Özbostan: Fenerbahçeliler Fenerbahçe'ye inanmıyor 12.04.2021 | 15:52
01:20
Son dakika: Galatasaray için çarpıcı sözler! "Şampiyonluğa havlu attı" 12.04.2021 | 13:46
01:58
Erman Toroğlu'ndan TFF'ye sert sözler 11.04.2021 | 23:03
05:20
Dizinden sakatlanan Cenk Tosun sezonu kapattı! 11.04.2021 | 21:20
04:46
01:02
Şehit Fethi Sekin'in oğlu Burak Tolunay milli takımda | Video 11.04.2021 | 16:48
01:17
Galatasaray'da Falcao ve Kerem Aktürkoğlu hastaneye kaldırıldı! 11.04.2021 | 14:27
00:57
Fenerbahçe haberleri: Luiz Gustavo Gaziantep FK maçında yedek mi olacak? 11.04.2021 | 13:19
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in futbolculara "Haysiyet ve şereflerini hatırlamaları gerek" açıklamasından sonra 2. Başkan Abdurrahim Albayrak Florya'yı ziyaret ederek futbolcularla olduğu kareyi sosyal medya hesabından paylaştı. Galatasaray gündemini değerlendiren A Spor yorumcusu ve SABAH Gazetesi muhabiri Mehmet Özcan, "Galatasaray yönetiminin bölündüğünü gösteren fotoğraf" dedi.