Galatasaray için flaş sözler! "Yönetimin bölündüğünü gösteren fotoğraf"

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in futbolculara "Haysiyet ve şereflerini hatırlamaları gerek" açıklamasından sonra 2. Başkan Abdurrahim Albayrak Florya'yı ziyaret ederek futbolcularla olduğu kareyi sosyal medya hesabından paylaştı. Galatasaray gündemini değerlendiren A Spor yorumcusu ve SABAH Gazetesi muhabiri Mehmet Özcan, "Galatasaray yönetiminin bölündüğünü gösteren fotoğraf" dedi.