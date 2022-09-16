Galatasaray Konyaspor maçı sonrası Erman Toroğlu'dan sert eleştiri! "Sen hakem değilsin"

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray sahasında arabam.com Konyaspor'u 2-1 mağlup etti ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Mücadelenin ardından A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, çarpıcı pozisyonları değerlendirdi. Hakem Abdülkadir Bitigen'in kararlarını sert bir dille eleştiren Toroğlu, "Bu hakemlerin zekası 'yapay zekayı' patlatır. Sen hakem değilsin." ifadelerini kullandı.