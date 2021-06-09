Video Spor Galatasaray sol bek Alex Moreno ile anlaştı!

Galatasaray sol bek Alex Moreno ile anlaştı!

Galatasaray sol bek Alex Moreno ile anlaştı!
09.06.2021 | 14:25

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Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı kırmızılılar Real Betis takımında forma giyen Alex Moreno ile anlaşma sağladı. Galatasaray, Real Betis ile de anlaşırsa Alex Moreno gelecek sezon sarı kırmızılı formayı giyecek.

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