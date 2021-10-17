Video Spor Galatasaray Spor Kulübü'nün 2020 yılı olağan genel kurul toplantısı başladı | Video
Galatasaray Spor Kulübü'nün 2020 yılı olağan genel kurul toplantısı başladı | Video

Galatasaray Spor Kulübü'nün 2020 yılı olağan genel kurul toplantısı başladı | Video

17.10.2021 | 12:40

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Galatasaray Spor Kulübü’nün korona virüs salgını nedeniyle yapılamayan 2020 olağan genel kurul toplantısı başladı.

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Galatasaray Spor Kulübü'nün 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi Anadolu Oditoryumu'nda gerçekleştiriliyor. Toplantı korona virüs salgını önlemleri nedeniyle sadece kulüp üyelerin katılımıyla yapılırken, basın mensupları veya misafirler alınmadı.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas tarafından açılış konuşması yapılan genel kurulda Metin Sinan Aslan divan başkanlığına seçildi.

Mustafa Cengiz başkanlığındaki yönetimin 2020 yılının mali ve idari bakımdan ayrı ayrı ibrası ile denetim kurulunun ibrası oylanacak.

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