Video Spor Galatasaray taraftarı Fenerbahçe maçı için Kadıköy'e hareket etti!

Galatasaray taraftarı Fenerbahçe maçı için Kadıköy'e hareket etti!

Galatasaray taraftarı Fenerbahçe maçı için Kadıköy'e hareket etti!
23.02.2020 | 15:47

Süper Lig'in 23. haftası Fenerbahçe-Galatasaray derbisine sahne olacak. Dev derbiye saatler kala sarı-kırmızılı takım taraftarları Kadıköy'e doğru yola çıktı. İşte o görüntüler...

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Galatasaray taraftarı Fenerbahçe maçı için Kadıköy'e hareket etti! 05:57
Galatasaray taraftarı Fenerbahçe maçı için Kadıköy'e hareket etti! 23.02.2020 | 15:47
Erman Toroğlu açıkladı! Sörloth'un golünden önce faul var mı? 00:29
Erman Toroğlu açıkladı! Sörloth'un golünden önce faul var mı? 22.02.2020 | 21:08
Zeki Uzundurukan: Trabzonspor kazanmak için geldi 02:40
Zeki Uzundurukan: Trabzonspor kazanmak için geldi 22.02.2020 | 19:37
Bilal Erdoğan: Geleneksel sporlara daha fazla zaman harcamalıyız 09:09
Bilal Erdoğan: Geleneksel sporlara daha fazla zaman harcamalıyız 22.02.2020 | 11:49
Erman Toroğlu: Galatasaray yenerse Fenerbahçe biter 00:59
Erman Toroğlu: Galatasaray yenerse Fenerbahçe biter 21.02.2020 | 21:28
İstanbul Valiliği'ndeki kritik futbol toplantısı sona erdi | Video 00:30
İstanbul Valiliği'ndeki kritik futbol toplantısı sona erdi | Video 21.02.2020 | 20:12
Trabzonspor kafilesi İstanbul'a geldi 05:00
Trabzonspor kafilesi İstanbul'a geldi 21.02.2020 | 15:48
Hıncal Uluç: Türkiye'de 3 büyükler ile kardeş olmayı göze alacak kulüp yok 00:42
Hıncal Uluç: Türkiye'de 3 büyükler ile kardeş olmayı göze alacak kulüp yok 20.02.2020 | 21:15
Erman Toroğlu: Bildiriye kim imza attıysa şu anda konuşamaz 03:05
Erman Toroğlu: Bildiriye kim imza attıysa şu anda konuşamaz 20.02.2020 | 21:09
Hıncal Uluç: Öğrendim ki Erman beni mahkemeye vermiş 01:15
Hıncal Uluç: Öğrendim ki Erman beni mahkemeye vermiş 20.02.2020 | 20:36
Son dakika! Trabzon'da sokakta kavga eden genç kızlara vatandaştan skandal hareket |Video 01:59
Son dakika! Trabzon'da sokakta kavga eden genç kızlara vatandaştan skandal hareket |Video 20.02.2020 | 11:24
Ali Koç: Lehimize de hatalar yapıldı 00:49
Ali Koç: Lehimize de hatalar yapıldı 19.02.2020 | 17:37
Mario Lemina Fenerbahçe derbisinde oynayabilir 00:45
"Mario Lemina Fenerbahçe derbisinde oynayabilir" 18.02.2020 | 23:14
Efsane geri dönüyor! Kale Arkası, Hıncal Uluç ve Erman Toroğlu ile A Spor'da başlıyor! | Video 00:40
Efsane geri dönüyor! Kale Arkası, Hıncal Uluç ve Erman Toroğlu ile A Spor'da başlıyor! | Video 18.02.2020 | 21:32
Victor Ruiz'den olay sözler! Sergen Yalçın ve Abdullah Avcı... 12:13
Victor Ruiz'den olay sözler! Sergen Yalçın ve Abdullah Avcı... 17.02.2020 | 12:36
Erman Toroğlu: Galatasaray yenerse Fenerbahçe'de deprem olur 00:56
Erman Toroğlu: Galatasaray yenerse Fenerbahçe'de deprem olur 16.02.2020 | 22:28
Fenerbahçe Beko kupasını böyle aldı 10:39
Fenerbahçe Beko kupasını böyle aldı 16.02.2020 | 21:00
Galatasaray - Başakşehir U14 maçında gerginlik | Video 01:59
Galatasaray - Başakşehir U14 maçında gerginlik | Video 16.02.2020 | 18:23
Erman Toroğlu Fenerbahçe maçına flaş yorum! Ankaragücü'nün ilk golünden önce elle oynama var | Video 00:58
Erman Toroğlu Fenerbahçe maçına flaş yorum! "Ankaragücü'nün ilk golünden önce elle oynama var" | Video 16.02.2020 | 16:25
Trabzonspor'dan Numan Kaya'ya imzalı forma 02:22
Trabzonspor'dan Numan Kaya'ya imzalı forma 16.02.2020 | 14:35

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

BİZE ULAŞIN