Video Spor Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim Falcao'nun pozisyonuna isyan etti!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim Falcao'nun pozisyonuna isyan etti!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim Falcao'nun pozisyonuna isyan etti!
24.10.2020 | 22:33

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Süper Lig'de Galatasaray, BB Erzurumspor'u deplasmanda 2-1'lik skorla devirdi. BB Erzurumspor maçı sonrası açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Kolombiyalı yıldız Radamel Falcao'nun kırmızısına sert tepki gösterdi! İşte Terim'in sözleri...

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