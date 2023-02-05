Galatasaray - Trabzonspor maçı ilk 11'ler | Video

Süper Lig'de haftanın maçında Galatasaray evinde Trabzonspor'u konuk edecek. Zorlu maç öncesi iki takımın da muhtemel 11'i netleşmeye başladı. İşte Galatasaray Trabzonspor derbisinde beklenen 11'ler.