Galatasaray - Trabzonspor maçında hava durumu nasıl olacak? Kar yağacak mı? Maç tatil edilecek mi? | Video

Meteoroloji İstanbul'da kar yağışı için akşam saatlerini işaret etti. Peki saat 19:00'da başlayacak olan Galatasaray Trabzonspor maçında nasıl bir hava bekleniyor? Şu anda İstanbul Seyrantepe'de hava ne durumda? Kar yağışı var mı? Aykut İnce, Seyrantepe'den bir canlı yayın gerçekleştirdi ve son durumu A Spor izleyicilerine aktardı.