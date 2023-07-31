Galatasaray, yeni transferlerine taraftara açık imza töreni düzenledi | Video

Galatasaray, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park’ta Mauro Icardi, Wilfried Zaha, Nicolo Zaniolo, Halil Dervişoğlu, Cedric Bakambu, Kaan Ayhan ve Angelino için taraftara açık imza töreni düzenledi. Galatasaray’ın Türkiye’nin en çok kıskanılan takımı olduğunu vurgulayan Başkan Dursun Özbek, “Amacımız Galatasaray’ımızı, eskiden olduğu gibi Avrupa’nın tepesine çıkarmak” dedi.