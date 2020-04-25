Galatasaray'da 4 kiralık isim için karar verildi!

Galatasaray yönetimi, başka takımlarda kiralık oynayan 4 yabancı futbolcu için kararını verdi. Yabancı kontenjanı dolu olan ve corona virüsü salgını sonrası maliyetleri düşürmek isteyen sarı-kırmızılı ekip, başka takımlara kiralanan Diagne, Maicon, Babel ve Ozornwafor'u yeniden kadroda düşünmüyor.