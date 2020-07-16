Video Spor Galatasaray'da ayrılacak isimler açıklandı!

Galatasaray'da ayrılacak isimler açıklandı!

Galatasaray'da ayrılacak isimler açıklandı!
16.07.2020 | 19:04

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Galatasaray'da ayrılacak isimler açıklandı! 00:57
Galatasaray'da ayrılacak isimler açıklandı! 16.07.2020 | 19:04
CAS Trabzonspor'la ilgili kararını 2 hafta sonra verecek 01:58
CAS Trabzonspor'la ilgili kararını 2 hafta sonra verecek 16.07.2020 | 17:48
Yılmaz Vural: Ömrümüz play-off oynamakla geçiyor 06:19
Yılmaz Vural: Ömrümüz play-off oynamakla geçiyor 16.07.2020 | 16:49
Cüneyt Çakır'a Şampiyonlar Ligi görevi 01:52
Cüneyt Çakır'a Şampiyonlar Ligi görevi 15.07.2020 | 19:29
Ümit Orhan: Pandemi döneminde sözleşme fesihleri artabilir 05:46
Ümit Orhan: Pandemi döneminde sözleşme fesihleri artabilir 15.07.2020 | 18:59
Emre Belözoğlu iki milli yıldızla görüştü 00:56
Emre Belözoğlu iki milli yıldızla görüştü 15.07.2020 | 18:31
Fenerbahçe'den Michail Antonio atağı 03:06
Fenerbahçe'den Michail Antonio atağı 15.07.2020 | 17:37
Trabzonspor 12 maçta skoru koruyamadı 01:22
Trabzonspor 12 maçta skoru koruyamadı 15.07.2020 | 17:06
Trabzonspor'un 16 maçlık serisi Denizli'de son buldu 01:40
Trabzonspor'un 16 maçlık serisi Denizli'de son buldu 15.07.2020 | 17:05
Lemina ile şartlı anlaşma 01:00
Lemina ile şartlı anlaşma 15.07.2020 | 17:03
Brezilyalı Maicon'dan Galatasaray'a kötü haber 01:07
Brezilyalı Maicon'dan Galatasaray'a kötü haber 15.07.2020 | 17:02
Beşiktaş Doğukan İnci için teklifini yaptı 00:55
Beşiktaş Doğukan İnci için teklifini yaptı 15.07.2020 | 16:55
Beşiktaş yükselişini sürdürdü 00:59
Beşiktaş yükselişini sürdürdü 15.07.2020 | 16:54
Fenerbahçe'den kötü istatistik! Gol yeme rekoru kapıda 01:56
Fenerbahçe'den kötü istatistik! Gol yeme rekoru kapıda 15.07.2020 | 16:51
Fenerbahçe Beko'da kadro yeniden yapılandırılıyor 06:38
Fenerbahçe Beko'da kadro yeniden yapılandırılıyor 15.07.2020 | 16:50
Beşiktaş'ta Victor Ruiz şoku! Sözleşmesini feshetti 00:59
Beşiktaş'ta Victor Ruiz şoku! Sözleşmesini feshetti 15.07.2020 | 15:52
Hatayspor Başkanı Nihat Tazearslan! Selçuk İnan ile görüştük 00:44
Hatayspor Başkanı Nihat Tazearslan! "Selçuk İnan ile görüştük" 14.07.2020 | 22:25
Emre Belözoğlu Mert Hakan'ın ardından bir transferi daha bitirdi! 00:49
Emre Belözoğlu Mert Hakan'ın ardından bir transferi daha bitirdi! 14.07.2020 | 22:03
Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman: Arda Turan ile bir ortaklığımız yok 09:26
Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman: Arda Turan ile bir ortaklığımız yok 14.07.2020 | 20:59
Emre Bol: Galatasaray'ı zor bir dönem bekliyor 00:49
Emre Bol: Galatasaray'ı zor bir dönem bekliyor 14.07.2020 | 20:25

Önümüzdeki sezonun hazırlıklarına devam eden Galatasaray'da gelecek oyuncular kadar gidecek oyuncular da merak konusu. Yönetim, maliyetli isimler ile yolları ayırmak istiyor. A Spor yorumcusu Mehmet Özcan, Transfer Hattı programında Galatasaray'ın transfer gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu. Özcan, "Galatasaray'da Falcao, Belhanda, Feghouli, Diagne ve Babel teklif gelirse satılır." ifadelerini kullandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA