Galatasaray'da ayrılacak isimler açıklandı!

Önümüzdeki sezonun hazırlıklarına devam eden Galatasaray'da gelecek oyuncular kadar gidecek oyuncular da merak konusu. Yönetim, maliyetli isimler ile yolları ayırmak istiyor. A Spor yorumcusu Mehmet Özcan, Transfer Hattı programında Galatasaray'ın transfer gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu. Özcan, "Galatasaray'da Falcao, Belhanda, Feghouli, Diagne ve Babel teklif gelirse satılır." ifadelerini kullandı.