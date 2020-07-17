Video Spor Galatasaray'da Belhanda belirsizliği

Galatasaray'da Belhanda belirsizliği

Galatasaray'da Belhanda belirsizliği
17.07.2020 | 17:57

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Hüseyin Üneş: Sezonu taçlandırmak istiyoruz 05:32
Hüseyin Üneş: Sezonu taçlandırmak istiyoruz 17.07.2020 | 17:58
CAS'taki Trabzonspor duruşması gerçekleşti 00:41
CAS'taki Trabzonspor duruşması gerçekleşti 17.07.2020 | 17:58
Galatasaray'da Belhanda belirsizliği 01:12
Galatasaray'da Belhanda belirsizliği 17.07.2020 | 17:57
Galatasaray'da Selçuk İnan ile yollar ayrılıyor 01:40
Galatasaray'da Selçuk İnan ile yollar ayrılıyor 17.07.2020 | 17:57
Ömer Bayram Galatasaray'dan ayrılabilir 04:38
Ömer Bayram Galatasaray'dan ayrılabilir 17.07.2020 | 17:57
Fenerbahçe'de Falette'den iyi haber 01:07
Fenerbahçe'de Falette'den iyi haber 17.07.2020 | 17:57
Fenerbahçe antrenmanında gerginlik 07:12
Fenerbahçe antrenmanında gerginlik 17.07.2020 | 17:57
Futbolda şike davası 00:48
"Futbolda şike" davası 17.07.2020 | 17:57
Beşiktaş'ta Ruiz ayrıldı stoper sorun oldu 01:00
Beşiktaş'ta Ruiz ayrıldı stoper sorun oldu 17.07.2020 | 17:56
Beşiktaş'ta Edwin Gyasi iddiası 00:49
Beşiktaş'ta Edwin Gyasi iddiası 17.07.2020 | 17:56
Ali Çetin: Bu maçın bizim için önemi çok büyük 03:22
Ali Çetin: Bu maçın bizim için önemi çok büyük 17.07.2020 | 17:56
Ricardo Quaresma: Trabzonspor'un şampiyon olacağını düşünüyordum 14:16
Ricardo Quaresma: Trabzonspor'un şampiyon olacağını düşünüyordum 17.07.2020 | 17:56
Ricardo Quaresma flaş Trabzonspor itirafı! 14:16
Ricardo Quaresma flaş Trabzonspor itirafı! 17.07.2020 | 14:55
Milli futbolcu Yusuf Yazıcı'dan antrenmanda Zeki Çelik'e şık çalım 00:14
Milli futbolcu Yusuf Yazıcı'dan antrenmanda Zeki Çelik'e şık çalım 17.07.2020 | 13:36
Fenerbahçe antrenmanında gerginlik 07:12
Fenerbahçe antrenmanında gerginlik 17.07.2020 | 12:22
İşte Uğurcan Çakır'a biçilen bedel 02:03
İşte Uğurcan Çakır'a biçilen bedel 16.07.2020 | 23:55
Erman Toroğlu'ndan Belhanda'ya flaş eleştiri! 00:30
Erman Toroğlu'ndan Belhanda'ya flaş eleştiri! 16.07.2020 | 22:24
Hıncal Uluç'tan Fatih Terim'e büyük övgü! Bu ülkenin... 00:41
Hıncal Uluç'tan Fatih Terim'e büyük övgü! "Bu ülkenin..." 16.07.2020 | 22:03
Galatasaray'da ayrılacak isimler açıklandı! 00:57
Galatasaray'da ayrılacak isimler açıklandı! 16.07.2020 | 19:04
CAS Trabzonspor'la ilgili kararını 2 hafta sonra verecek 01:58
CAS Trabzonspor'la ilgili kararını 2 hafta sonra verecek 16.07.2020 | 17:48

Galatasaray'da Younes Belhanda takımdan ayrılma konusunda isteksiz davranıyor. Sarı-kırmızılı takımın satışından gelir elde etmek istediği Faslı oyuncu, sözleşmesini tamamlamak ya da ücretsiz ayrılmak istiyor.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA