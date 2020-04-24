Video Spor Galatasaray'da büyük değişim

Galatasaray'da büyük değişim

Galatasaray'da büyük değişim
24.04.2020 | 15:31
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Galatasaray'da sezon sonunda büyük değşim bekleniyor. 8 futbolcusunun sözleşmesinin biteceği sarı-kırmızılılarda, hedef hem bütçeyi düşürmek hem de takımı gençleştirmek.

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