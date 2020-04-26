Galatasaray'da feda krizi

Galatasaray, maaşlarında indirime gitmeyen futbolcularla ilgili radikal önlemler almaya hazırlanıyor. İndirim konusunda Selçuk İnan ve Fernando Muslera dışında hiçbir oyuncudan geri dönüş alamayan sarı-kırmızılı yönetim, yaşanan bu sessizlikten rahatsız oldu. Feda krizinin merkezinde ise Falcao, Feghouli, Belhanda ve Emre Akbaba'nın olduğu belirtildi.