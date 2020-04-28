Video Spor Galatasaray'da gündem maaş indirimi

Galatasaray'da gündem maaş indirimi

Galatasaray'da gündem maaş indirimi
28.04.2020 | 15:24
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Galatasaray Yönetimi, 1'er yıl sözleşmesi kalan Fernando Muslera ve Emre Akbaba'ya yıllık ücretlerinde yüzde 30 indirimli yeni kontrat önermeye hazırlanıyor.

Corona virüsü tedbirleri kapsamında A takım bütçesini düşürme kararı alan Galatasaray Yönetimi, futbolcularından maddi fedakarlık bekliyor. Yeni sezon planlamasını yapmaya başlayan sarı-kırmızılılar, üç yıldız oyuncusu için ortak hareket etme kararı aldı.

3 milyon 575 bin Euro ile takımda en fazla kazanan 3. isim olan Fernando Muslera ve 1 milyon 750 bin Euro ile yerlilerde tavan ücreti alan Emre Akbaba'nın 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Teknik direktör Fatih Terim'in uzun vadeli planlamasında kadronun temel taşını oluşturan Muslera ve Emre'ye sözleşme uzatma teklifinde bulunulacak ancak iki oyuncudan da garanti paralarında yüzde 30'a yakın indirim yapmaları istenecek.

En az 3 yıl daha kaleyi koruyacağı düşünülen Uruguaylı 1 numaranın ücreti 2.5 milyon Euro seviyesine çekilecek, Emre Akbaba'ya ise TL üzerinden ödeme yapılacak.

Muslera ve Emre gibi Ryan Donk da ücretini indirmesi halinde yeni sözleşme imzalayacak. Bu sezon 2.2 milyon Euro kazanan Donk'a önerilecek rakam 1.5 milyon Euro'yu geçmeyecek. Hollandalı savunmacının takımda kalması bekleniyor.

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