Galatasaray'da Hasan Ali Kaldırım İddiası

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da gündem yaratacak bir transfer gelişmesi yaşandı. Önümüzdeki sezon mutlak bir sol bek takviyesi yapmayı amaçlayan sarı-kırmızılılar, sezon sonu Fenerbahçe'yle sözleşmesi sona erecek olan Hasan Ali Kaldırım'ı gündemine aldı.