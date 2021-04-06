Video Spor Galatasaray'da kimlerle yollar ayrılacak? Canlı yayında açıkladı

Galatasaray'da kimlerle yollar ayrılacak? Canlı yayında açıkladı

Galatasaray'da kimlerle yollar ayrılacak? Canlı yayında açıkladı
06.04.2021 | 15:58

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Süper Lig'de üst üste yaşadığı puan kayıplarıyla şampiyonluk yarışında yara alan Galatasaray, 33. haftayı BAY geçecek. Sarı-kırmızılı takım bir yandan şampiyonluk mücadelesi verirken bir yandan da gelecek sezonun çalışmalarını sürdürüyor. DHA muhabiri ve A Spor yorumcusu Serhan Türk, Galatasaray'ın gelecek sezon yapacağı kadro planlamasını değerlendirdi.

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