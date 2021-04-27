Galatasaray'da Konyaspor maçı öncesi son durum! Falcao oynayacak mı?
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Süper Lig'in 38. haftasında Galatasaray, evinde Konyaspor'u konuk edecek. Kerem Aktürkoğlu ile çarpışan ve yüz kemiklerinde kırık oluşan Radamel Falcao, maske ile idmanlara başladı. Radamel Falcao'nun Konyaspor maçında oynayıp oynamayacağı merak konusu oldu. A Spor yorumcusu Savaş Çorlu, Sabah Sporu programında detayları paylaştı.