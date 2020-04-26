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Galatasaray'da Hasan Ali Kaldırım iddiası 26.04.2020 | 14:46
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Galatasaray'da feda krizi 26.04.2020 | 14:46
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Galatasaray'da Marcao'ya indirim olmayacak 26.04.2020 | 14:45
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Emre Belözoğlu: Bu günleri el birliğiyle aşacağız 26.04.2020 | 14:45
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Stephen Appiah yaşlanmıyor! 26.04.2020 | 11:50
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Naci Ünüvar karantinada şov yaptı 26.04.2020 | 01:28
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Futbola ne zaman dönecek? Veli Kavlak açıkladı 25.04.2020 | 23:24
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Galatasaray yönetimi yıllık ücretleri düşürmek için harekete geçerken tek istisna Marcao oldu. Bu sezon 800 bin Euro'ya oynayan Brezilyalı savunmacı performansıyla da alkış aldı. Sarı-kırmızılı takıma geldiğinden beri sakatlığından dolayı sadece 1 maç kaçıran Marcao, 800 bin Euro garanti ücretle yedeği Ahmet Çalık'tan ucuza oynuyor. Yönetim mevcut sözleşmeler üzerinden yüzde 20 ile 30 arasında bir indirim istemeye hazırlanırken, 23 yaşındaki futbolcu bu planlamaya dahil edilmeyecek.