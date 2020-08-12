Video Spor Galatasaray'da Mensah belirsizliği

Galatasaray'da Mensah belirsizliği

Galatasaray'da Mensah belirsizliği
12.08.2020 | 22:40

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Galatasaray, Mensah transferinde beklemeye geçti. Sarı-kırmızılı takım, oyuncunun ücretinden dolayı şimdilik transferi askıya aldı.

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