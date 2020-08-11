Video Spor Galatasaray'da orta sahaya Jakub Moder

Galatasaray'da orta sahaya Jakub Moder

Galatasaray'da orta sahaya Jakub Moder
11.08.2020 | 13:09

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Gelecek sezon için Lemina ve Seri ile vedalaşan Galatasaray'da orta saha arayışları sürüyor. Aslan'ın bu doğrultuda Lech Poznan'da forma giyen Jakub Moder için teklif yaptığı belirtildi.

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