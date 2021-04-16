Galatasaray'da sular durulmuyor! Başkanlık seçiminde Mustafa Cengiz ve Albayrak aday olacak mı?

Galatasaray'da başkan Mustafa Cengiz'in GS TV'de yaptığı açıklamalar sonrası sular durulmuyor. Mustafa Cengiz'in canlı yayında oyunculara yönelik sarfettiği "Onur ve haysiyet" sözlerinin ardından oyuncular idmana çıkmak istemedi. Diğer yandan Mayıs ayında yapılacak olan başkanlık seçiminde Abdurrahim Albayrak'ın başkan olup olmayacağı merak ediliyor. Mustafa Cengiz ve Galatasaray kulübü arasında yaşanan son dakika gelişmelerini Mehmet Özcan flaş açıklamalarla Sabah TV'ye aktardı.