Galatasaray'da transfer hareketlendi! Arda Turan ve Feghouli...
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Başakşehir şampiyonluk için sahaya çıkıyor 19.07.2020 | 13:57
Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Corona virüsü nedeniyle lige verilen aradan sonra kötü bir performans ortaya koyan Galatasaray, şampiyonluk yarışından uzaklaştı ve beşinciliğe kadar geriledi. Gözünü transfere çeviren Aslan'da gündem Arda Turan transferi ve alacaklarından dolayı kulübe ihtar çeken Sofiane Feghouli. Sarı-kırmızılılardaki son gelişmeleri A Spor muhabiri Emre Kaplan aktardı.