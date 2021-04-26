Galatasaray'da yeni forvet tandemi Mostafa Mohamed ve Halil Dervişoğlu
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:57
Galatasaray'da yeni forvet tandemi Mostafa Mohamed ve Halil Dervişoğlu 26.04.2021 | 23:31
02:14
00:29
01:39
00:21
Lyon galibiyeti sonrası Lille soyunma odasında büyük coşku 26.04.2021 | 10:07
08:46
Emre Belözoğlu: Sonuna kadar işin içinde olacağız 26.04.2021 | 00:36
01:09
Erman Toroğlu Szalai'nin pozisyonunu değerlendirdi: "Net penaltı" 26.04.2021 | 00:35
03:31
01:44
09:20
Fatih Terim: Galatasaray finallerin takımıdır 25.04.2021 | 01:31
01:05
Son Dakika Haberi: Rıza Kayaalp Dünya Şampiyonu Oldu! | Video 24.04.2021 | 22:48
07:37
00:24
00:38
01:09
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan anlamlı 23 Nisan paylaşımı 23.04.2021 | 10:17
01:05
Hıncal Uluç'tan Fatih Terim için flaş sözler: Derhal bırakmalı 23.04.2021 | 09:21
05:44
Fatih Terim'den çarpıcı Avrupa Süper Ligi yorumu! 21.04.2021 | 23:50
09:29
Fatih Terim'den çarpıcı sözler! "Bazen çok şey ifade edebilir..." 21.04.2021 | 23:02
02:46
Abdullah Avcı'dan dikkat çeken açıklamalar... 21.04.2021 | 22:59
00:45
Erman Toroğlu'ndan flaş yorum! "İşim olmasa seyretmem" 21.04.2021 | 22:56
Antalyaspor maçında iyi bir performans gösteren Mostafa Mohamed ve Halil Dervişoğlu ikilisi, Konyaspor deplasmanında da sahada olacak. Detayları A Spor muhabiri Emre Kaplan aktardı.