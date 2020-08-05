Video Spor Galatasaray'dan Belhanda'ya para cezası

Galatasaray'dan Belhanda'ya para cezası

Galatasaray'dan Belhanda'ya para cezası
05.08.2020 | 21:15

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Galatasaray Faslı yıldızı Belhanda'ya para cezası kesti. Fransız gazeteci Manu Lonjon, sarı-kırmızılı takımın deneyimli 10 numaraya Fenerbahçe mücadelesinde kırmızı kart gördüğü gerekçesiyle 150 bin euro ceza verdiğini yazdı. Konuyla ilgili detayları A Spor yorumcusu Nevzat Dindar aktardı.

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