Galatasaray'dan Lemina kararını verdi!

Yeni sezon için transfer çalışmalarını hızlandıran Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Sarı kırmızılılar, geçtiğimiz sezon Southampton'dan kiraladığı ve sözleşmesi sona eren Mario Lemina ile yola devam etme kararı aldı. Sarı-kırmızılılar, Gabonlu futbolcuyla hafta içi sözleşme imzalayacak. Konuyla ilgili detayları A Spor muhabiri Emre Kaplan aktardı.