Video Spor Galatasaray'dan Oğulcan Çağlayan'a duygusal video

Galatasaray'dan Oğulcan Çağlayan'a duygusal video

Galatasaray'dan Oğulcan Çağlayan'a duygusal video
12.08.2020 | 19:56

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Galatasaray, Oğulcan Çağlayan transferini duygusal bir videoyla duyurdu.

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