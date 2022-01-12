Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı teknik direktör Domenec Torrent, İstanbul'a geldi! | Video

Galatasaray'ın Fatih Terim'in ardından teknik direktörlük konusunda görüşmelerini sürdürdüğü Domenec Torrent, İstanbul'a geldi. Torrent, havaalanında gazetecilere yaptığı açıklamada, "Uzun zamandan beri Galatasaray ile görüşüyordum ve şimdi İstanbul'dayım." dedi.