Video Spor Galatasaray'ın kötü serisi sürüyor

Galatasaray'ın kötü serisi sürüyor

Galatasaray'ın kötü serisi sürüyor
14.07.2020 | 17:20

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Süper Lig'de corona virüsü arasının ardından en kötü performans gösteren takım Galatasaray oldu. Son 8 maçını kazanamayan cimbom, pandemi arasından sonra çıktığı 6 maçta ise kalesinde 14 gol gördü.

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