"Galatasaray'ın oyununda ciddi fark var"
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A Spor yorumcusu Mehmet Emin Uluç, Galatasaray'ın Göztepe galibiyetini yorumladı. Uluç, "Galatasaray’ın dün akşam ilk 20 dakika ile son 20 dakika performansı arasında ciddi fark vardı." ifadelerini kullandı.