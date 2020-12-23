Video Spor "Galatasaray'ın oyununda ciddi fark var"

"Galatasaray'ın oyununda ciddi fark var"

23.12.2020 | 15:01

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A Spor yorumcusu Mehmet Emin Uluç, Galatasaray'ın Göztepe galibiyetini yorumladı. Uluç, "Galatasaray’ın dün akşam ilk 20 dakika ile son 20 dakika performansı arasında ciddi fark vardı." ifadelerini kullandı.

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