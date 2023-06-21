Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi belli oldu | Video

Spor Toto Süper Ligi şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da gözler Şampiyonlar Ligi'ne çevrildi. Devler Ligi'ne 2. ön eleme turundan dahil olacak olan sarı kırmızılıların rakibi gerçekleştirilen kura çekimi ile belli oldu. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda FK Zalgiris Vilnius (Litvanya) / FC Struga'nın (Makedonya) galibi ile eşleşti. Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda ilk maçlar 25-26 Temmuz'da, rövanş karşılaşmaları ise 1-2 Ağustos tarihlerinde oynanacak.