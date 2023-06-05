Galatasaray’ın şampiyonluğuna özel hatıra parası basıldı | Video 05.06.2023 | 08:59 Spor Toto Süper Lig şampiyonu Galatasaray için bronz, gümüş ve altın olmak üzere hatıra paraları basıldı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Şampiyon Galatasaray için hatıra paraları basıldı. Hatıra paranın basın toplantısı Nef Stadyumu'nda gerçekleştirildi. Toplantıya Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, eski başkan Adnan Polat, Teknik Direktör Okan Buruk ve takım kaptanları Fernando Muslera, Kerem Aktürkoğlu ve Bafetimbi Gomis ile Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürü Abdullah Yasir Şahin katıldı.

Kazandıkları şampiyonluktan dolayı mutlu olduklarını söyleyen Dursun Özbek, "Çok güzel bir günün gecesindeyiz. Geçen hafta şampiyon olmuştuk, bu hafta da şampiyonluğumuzun tescilini yaptık. Galatasaray 4 yıldızıyla Süper Lig'in generalidir. Bugün de ikinci ve üçüncü olacakların kararını verdik. Son derece mutluyum. Bundan sonra önümüzde Avrupa var. Şimdi sıra orada. Avrupa'da mücadele edecek çok kuvvetli bir takım hazırlamak istiyoruz. Çalışmalarımız daha önceden başlamıştı. Devam ederek, gidecek. Buradan Darphane'ye teşekkür ediyorum. Şampiyonluk hatıra paraları basıyorlar. Cumhuriyet'in 100. yılında şampiyon olmak çok önemliydi" şeklinde konuştu.