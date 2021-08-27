Video Spor Gedson Fernandes Galatasaray'a transfer olacak mı?

Gedson Fernandes Galatasaray'a transfer olacak mı?

Gedson Fernandes Galatasaray'a transfer olacak mı?
27.08.2021 | 01:36

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Benfica Futbol Direktörü Luisao, Galatasaray'ın gündeminde olan Gedson Fernandes transferi için açıklamalarda bulundu. Luisao, "Transfer için bir şey söyleyemem, Gedson şu an Benfica oyuncusu ve sanırım bizde kalacak." dedi.

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