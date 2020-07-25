Giuliano Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? Resmen açıkladı

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Yeni sezon için transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe, Al-Nasr forması giyen eski futbolcusu Giuliano'yu gündemine almıştı. Alacakları nedeniyle takımdan ayrılacağı konuşulan Brezilyalı yıldız, A Spor'a yaptığı açıklamada "Alacaklarımın yüzde 85'i ödendi ve pandemi dolayısıyla yüzde 15'lik bir indirim yapıldı. Kulübümün bana herhangi bir borcu bulunmadığı için serbest kalma durumum yok. Fenerbahçe'den hiç kimseyle görüşmedim." ifadelerini kullandı.