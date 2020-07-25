Video Spor Gökhan Gönül Fenerbahçe'ye dönüyor

Gökhan Gönül Fenerbahçe'ye dönüyor

Gökhan Gönül Fenerbahçe'ye dönüyor
25.07.2020 | 17:30

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Gençlerbirliği maçıyla Beşiktaş'a veda edecek olan Gökhan Gönül, 4 yıl sonra eski takımı Fenerbahçe'ye dönecek.

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