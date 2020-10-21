Video Spor GOL | Fethiyespor 2-1 Nazilli Belediyespor

GOL | Fethiyespor 2-1 Nazilli Belediyespor

GOL | Fethiyespor 2-1 Nazilli Belediyespor
21.10.2020 | 21:05

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

GOL | Fethiyespor 2-1 Nazilli Belediyespor 01:04
GOL | Fethiyespor 2-1 Nazilli Belediyespor 21.10.2020 | 21:05
GOL | Fethiyespor 1-1 Nazilli Belediyespor 01:03
GOL | Fethiyespor 1-1 Nazilli Belediyespor 21.10.2020 | 19:44
GOL | Fethiyespor 0-1 Nazilli Belediyespor 02:00
GOL | Fethiyespor 0-1 Nazilli Belediyespor 21.10.2020 | 19:43
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GOL | İçel İY 5-0 Payasspor 01:11
GOL | İçel İY 5-0 Payasspor 20.10.2020 | 18:41
GOL | İçel İY 4-0 Payasspor 01:51
GOL | İçel İY 4-0 Payasspor 20.10.2020 | 17:53
GOL | İçel İY 3-0 Payasspor 00:46
GOL | İçel İY 3-0 Payasspor 20.10.2020 | 17:52
GOL | İçel İY 2-0 Payasspor 00:48
GOL | İçel İY 2-0 Payasspor 20.10.2020 | 17:52
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Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur maçında Fethiyespor, 90+4. dakikada Anıl Gir'in attığı golle Nazilli Belediyespor karşısında skoru 2-1'e getirdi.

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