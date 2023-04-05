GOL | Galatasaray 0-1 Başakşehir
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final turunda Başakşehir, Patryk Szysz'in 12. dakikada attığı golle Galatasaray karşısında 1-0 öne geçti.
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