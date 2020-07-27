GOL | Somaspor 2-3 Pazarspor
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OTOMATİK OYNAT
00:33
GOL | Somaspor 2-3 Pazarspor 27.07.2020 | 23:04
00:41
GOL | Somaspor 1-3 Pazarspor 27.07.2020 | 22:51
01:06
Galatasaray Emre Kılınç transferini bitirdi 27.07.2020 | 22:05
01:14
GOL | Somaspor 0-3 Pazarspor 27.07.2020 | 21:54
00:58
GOL | Somaspor 0-2 Pazarspor 27.07.2020 | 21:53
00:52
GOL | Somaspor 0-1 Pazarspor 27.07.2020 | 21:29
01:23
Göksel Gümüşdağ açıkladı! Başkan Erdoğan'dan Başakşehir'e Avrupa mesajı 27.07.2020 | 19:35
01:16
Fenerbahçe Erol Bulut ile anlaştı! İmza atacağı tarih... 27.07.2020 | 17:55
01:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şampiyon Başakşehir'i kabul etti | Video 27.07.2020 | 15:30
00:53
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Galatasaray yeni sezon formalarını Muslera ve Emre Akbaba'yla tanıttı! 27.07.2020 | 15:51
00:21
Merih Demiral'ın canlı yayınında Ronaldo'dan sürpriz mesaj! 27.07.2020 | 01:23
02:05
Adana Demirspor TFF 1. Lig'de finalde 27.07.2020 | 01:20
02:13
Okan Buruk: Avrupa Ligi'ne odaklandık 27.07.2020 | 01:07
01:56
Mert Günok: Hak ettiğimiz bir şampiyonluktu 27.07.2020 | 01:01
00:53
Berkay Özcan: Avrupa'da da yolumuza devam etmek istiyoruz 27.07.2020 | 01:01
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Mehmet Topal: Camiamıza hayırlı olsun 27.07.2020 | 00:57
01:44
Karşıyaka-Turgutluspor maçında gergin anlar! 26.07.2020 | 23:20
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Karşıyaka-Turgutluspor penaltı atışları 26.07.2020 | 23:14
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GOL | Karşıyaka 2-2 Turgutluspor 26.07.2020 | 22:57
TFF 3. Lig 3. Grup play-off final maçında Somaspor, 90+3. dakikada Mehmet Uysal'ın penaltıdan attığı golle Pazarspor karşısında skoru 3-2'ye getirdi.