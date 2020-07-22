GOL | Turgutluspor 0-1 Esenler Erokspor
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OTOMATİK OYNAT
00:54
GOL | Turgutluspor 2-1 Esenler Erokspor 22.07.2020 | 23:59
00:56
GOL | Turgutluspor 1-1 Esenler Erokspor 22.07.2020 | 23:57
01:10
GOL | Turgutluspor 0-1 Esenler Erokspor 22.07.2020 | 23:37
01:59
GOL | Belediye Derincespor 0-1 Karşıyaka 22.07.2020 | 21:21
03:49
Kerem Aktürkoğlu: Galatasaray ile anılmak gurur verici 22.07.2020 | 19:16
00:55
Volkan Demir: Tolga Ciğerci 1 yıl daha Fenerbahçe forması giyecek 22.07.2020 | 19:00
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02:00
Galatasaray'da yönetim ve Fatih Terim toplantı yaptı 22.07.2020 | 18:55
00:54
UEFA'dan Fenerbahçe'ye ceza 22.07.2020 | 18:51
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GOL | 68 Aksaray Belediyespor 2-1 1928 Bucaspor 22.07.2020 | 01:01
00:47
GOL | 68 Aksaray Belediyespor 1-0 1928 Bucaspor 22.07.2020 | 00:50
02:17
GOL | 68 Aksaray Belediyespor 1-1 1928 Bucaspor 22.07.2020 | 00:50
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Fenerbahçeli Muriqi’ye astronomik teklif! 21.07.2020 | 22:37
00:35
GOL | 24 Erzincanspor 4-2 Artvin Hopaspor 21.07.2020 | 22:26
01:45
GOL | 24 Erzincanspor 3-1 Artvin Hopaspor 21.07.2020 | 22:07
00:51
GOL | 24 Erzincanspor 2-1 Artvin Hopaspor 21.07.2020 | 22:04
01:06
GOL | 24 Erzincanspor 4-1 Artvin Hopaspor 21.07.2020 | 22:04
TFF 3. Lig 2. Grup play-off yarı final maçında Esenler Erokspor, 48. dakikada Umut Pusat'ın attığı golle Turgutluspor karşısında 1-0 öne geçti.