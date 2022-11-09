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Gol yiyen rakibini teselli etti! 09.11.2022 | 15:02
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Bakan Kasapoğlu'ndan SABAH Spor'a özel açıklamalar | Video 09.11.2022 | 12:04
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Bakan Kasapoğlu: "Yeni hedeflerle yola devam ediyoruz" | Video 09.11.2022 | 11:32
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Bakan Kasapoğlu, 2022 Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'nda | Video 09.11.2022 | 10:12
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Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu CANLI YAYIN 09.11.2022 | 08:42
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Brezilya kadrosu açıklandı! Alex Telles gözyaşlarını tutamadı | Video 08.11.2022 | 10:18
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TV8,5 ile UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi canlı izle 07.11.2022 | 10:22
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TV8,5 ile UEFA Konferans Ligi kura çekimi canlı izle 07.11.2022 | 10:22
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TV8,5 ile UEFA Avrupa Ligi kura çekimi canlı izle 07.11.2022 | 10:00
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Fenerbahçe - Sivasspor Maçı | Jorge Jesus ilk 11'i belirledi | Video 07.11.2022 | 09:52
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Şenol Güneş neşteri vurdu! Beşiktaş’ta şok eden ayrılık | Video 07.11.2022 | 09:41
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Galatasaray'da flaş Icardi kararı! Bonservisi alınacak mı? | Video 07.11.2022 | 09:42
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Galatasaray 2-1 Beşiktaş MAÇ SONU | Okan Buruk: "Dünyanın en garip fikstürü" 06.11.2022 | 08:40
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Morutan maça damga vurdu 05.11.2022 | 19:45
Bitexen Giresunspor ile Ankaraspor arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası 4. tur mücadelesinin uzatma anlarında, maça damga vuran bir an yaşandı. 90+3'te yaptığı hata nedeniyle kalesinde 3. golü gören Ankaraspor kalecisi Bayram'ı teselli etmeye, Giresunspor kalecisi Ferhat Kaplan geldi. Mücadelenin ardından ise Giresunspor oyuncuları, 18 yaşındaki kaleciye destek verdi.