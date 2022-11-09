Gol yiyen rakibini teselli etti!

Bitexen Giresunspor ile Ankaraspor arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası 4. tur mücadelesinin uzatma anlarında, maça damga vuran bir an yaşandı. 90+3'te yaptığı hata nedeniyle kalesinde 3. golü gören Ankaraspor kalecisi Bayram'ı teselli etmeye, Giresunspor kalecisi Ferhat Kaplan geldi. Mücadelenin ardından ise Giresunspor oyuncuları, 18 yaşındaki kaleciye destek verdi.