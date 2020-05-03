Video Spor Guilherme çalışmalarını oğluyla sürdürüyor

Guilherme çalışmalarını oğluyla sürdürüyor

Guilherme çalışmalarını oğluyla sürdürüyor
03.05.2020 | 13:58
VİDEO DEVAM EDİYOR

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Alexander Sörloth: Norveç salgınla mücadelede Türkiye'yi başarılı buluyor 01:42
Alexander Sörloth: Norveç salgınla mücadelede Türkiye'yi başarılı buluyor 03.05.2020 | 13:59
Guilherme çalışmalarını oğluyla sürdürüyor 00:46
Guilherme çalışmalarını oğluyla sürdürüyor 03.05.2020 | 13:58
Mario Lemina: Melo gibi olmak istiyorum 01:51
Mario Lemina: Melo gibi olmak istiyorum 03.05.2020 | 13:56
Arda Turan'dan flaş Galatasaray açıklaması! 01:05:26
Arda Turan'dan flaş Galatasaray açıklaması! 03.05.2020 | 13:56
Nenad Bjelica: Fenerbahçe ile görüştüm 01:05
Nenad Bjelica: Fenerbahçe ile görüştüm 03.05.2020 | 13:55
Ümit Özat'tan harika türkü performansı 01:29
Ümit Özat'tan harika türkü performansı 03.05.2020 | 13:55
Dever Orgill: Boyd’un Beşiktaş’ta başarılı olacağına inanıyorum 09:20
Dever Orgill: Boyd’un Beşiktaş’ta başarılı olacağına inanıyorum 03.05.2020 | 00:32
İbrahim Üzülmez: Antrenmanlara başlanmasına anlam veremiyorum 01:52
İbrahim Üzülmez: Antrenmanlara başlanmasına anlam veremiyorum 02.05.2020 | 22:42
Dario Melnjak'tan Transfer Açıklaması 11:49
Dario Melnjak'tan Transfer Açıklaması 02.05.2020 | 17:27
Riva'da Süper Lig Zirvesi! Emre Kaplan Zirveye Dair Gelişmeleri Anlattı 04:08
Riva'da Süper Lig Zirvesi! Emre Kaplan Zirveye Dair Gelişmeleri Anlattı 02.05.2020 | 17:27
Hasan Çavuşoğlu'ndan Flaş Erol Bulut Ve N'Sakala Açıklaması 10:06
Hasan Çavuşoğlu'ndan Flaş Erol Bulut Ve N'Sakala Açıklaması 02.05.2020 | 17:18
Oğuz Yılmaz: Fenerbahçe Maçında Aldığımız 1 Puana Çok Üzülmüştük / Son Sayfa / 01.05.2020 15:18
Oğuz Yılmaz: "Fenerbahçe Maçında Aldığımız 1 Puana Çok Üzülmüştük" / Son Sayfa / 01.05.2020 02.05.2020 | 17:16
Ndiaye Trabzonspor'da kalmak istiyor 00:44
Ndiaye Trabzonspor'da kalmak istiyor 02.05.2020 | 15:34
Ömer Bayram: Süper Lig'de sezon tamamlanmalı 01:10
Ömer Bayram: Süper Lig'de sezon tamamlanmalı 02.05.2020 | 15:33
Canlı yayında açıkladı! Caner Erkin Galatasaray'a mı gidecek? 10:04
Canlı yayında açıkladı! Caner Erkin Galatasaray'a mı gidecek? 02.05.2020 | 15:32
Mehmet Topuz: Antrenmanda Bruno Alves'e tekme tokat daldım 01:21
Mehmet Topuz: Antrenmanda Bruno Alves'e tekme tokat daldım 02.05.2020 | 15:31
Neustadter: Eskilerden kurtulmak istediler 01:16
Neustadter: Eskilerden kurtulmak istediler 02.05.2020 | 15:29
Atiba: 1 yıl daha oynamak istiyorum 01:51
Atiba: 1 yıl daha oynamak istiyorum 02.05.2020 | 15:27
Serdar Sarıdağ açıkladı! İşte Beşiktaş'ın transfer gündemi 10:15
Serdar Sarıdağ açıkladı! İşte Beşiktaş'ın transfer gündemi 02.05.2020 | 15:26
TFF Sağlık Kurulu Futbola Dönüş Öneri Protokolü hazırladı 03:45
TFF Sağlık Kurulu "Futbola Dönüş Öneri Protokolü" hazırladı 02.05.2020 | 15:25

Corona virüsü salgını nedeniyle ertelenen ve haziran ayında yeniden başlaması beklenen Süper Lig için pazartesi günü antrenmanlara başlayacak olan Trabzonspor'da Brezilyalı futbolcu Guilherme, karantinanın son günlerinde çalışmalarını oğluyla sürdürüyor.

Corona virüsü salgını nedeniyle Süper Lig'e verilen arada antrenmanların iptal edilmesinden dolayı bireysel çalışmalarını evlerinde sürdüren oyunculardan Guilherme'nin en büyük yardımcıları eşi ve çocuğu olmuştu. 45 gündür bireysel antrenmanlarını evinde sürdüren zaman zaman da koşular için tesislere giden oyuncularla gruplar halinde başlayacak olan antrenmanlar öncesi karantinanın son günlerinde oğlu Enzo Margues ile birlikte evinin bahçesinde futbol keyfi yaptı.

Trabzon'a kolay uyum sağladı

Trabzonspor'un devre arasında transfer ettiği Guilherme Costa Marques, oynadığı her mevkiye adapte olmasıyla dikkat çekti. Sağ kanadın yanı sıra forvet ve on numara pozisyonunda da forma giyebilen Brezilyalı futbolcu, Yeni Malatyaspor'dan geldiği Trabzonspor'a ve Trabzon'a ailesiyle birlikte çabuk uyum sağladı. Bordo-mavili takımla 6 Süper Lig , 3 de Ziraat Türkiye Kupası maçına çıkan Brezilyalı oyuncu, kupa maçlarında kaydettiği iki golü bulunurken, ligde ise henüz golle tanışamadı. Korona virüs salgını nedeniyle lige verilen arada çalışmalarını evinde sürdüren oyuncu liglerin başlama ihtimaline karşı kendini hazırladı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA