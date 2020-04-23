Gustavo Campanharo'dan 23 Nisan paylaşımı

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OTOMATİK OYNAT
04:08
"Lig tek bir şehirde oynanacaksa en uygun yer İstanbul" 24.04.2020 | 12:18
14:46
04:35
İşte ünlü sporcuların sosyal medya paylaşımları 24.04.2020 | 10:20
00:11
Felipe Melo'dan ilginç antrenman 24.04.2020 | 01:49
01:09
Galatasaray'da 23 Nisan coşkusu 23.04.2020 | 23:25
09:53
"Avrupa Şampiyonu olmak istiyoruz" 23.04.2020 | 22:53
00:30
00:29
Çağlar Söyüncü'den 23 Nisan hediyesi 23.04.2020 | 20:08
01:19
Trabzonsporlu futbolculardan 23 Nisan mesajı 23.04.2020 | 17:52
00:59
Beşiktaş'ın çocuk sporcularından 23 Nisan mesajı 23.04.2020 | 17:37
00:25
Mert Günok'tan 23 Nisan ve bağış mesajı! 23.04.2020 | 16:37
00:24
Ozan Tufan'dan 23 Nisan paylaşımı! 23.04.2020 | 16:35
01:59
Galatasaray'dan anlamlı video! 23 Nisan... 23.04.2020 | 16:32
10:53
Mustafa Cengiz: ''Maçlar İstanbul'da Oynansın!'' 23.04.2020 | 16:09
10:30
Serdar Kurtuluş: ''En Çekindiğim Teknik Direktör Tolunay Kafkas'tı!' 23.04.2020 | 16:09
00:17
Nando de Colo'dan 23 Nisan'a özel video 23.04.2020 | 15:35
08:57
Volkan Demir: İşin tarafı olanların yorum yapması doğru değil 23.04.2020 | 15:34
01:19
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den denetim açıklaması 23.04.2020 | 15:31
10:35
Serdar Sarıdağ: İç barışı sağlamak lazım 23.04.2020 | 15:30
05:12
Türkiye Futbol Federasyonu ve kulüplerden 23 Nisan mesajları 23.04.2020 | 15:27
Kayserispor'un futbolcusu Gustavo Campanharo, sosyal medya hesabından çocuğunun videosunu paylaşarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.