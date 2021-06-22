Hakan Çalhanoğlu İtalya'da manşetlerde

Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu Inter ile anlaştıktan sonra İtalya'da spor manşetlerinde yer aldı. Sözleşmesi bu ay sona erecek olan Hakan ile Milan kulübü rakamlarda anlaşamadı. Hakan Çalhanoğlu, son şampiyonla Inter ile anlaşırken yıllık olarak 5 milyon euro garanti ücret kazanak. Ayrıca performansına göre de 1 milyon euro bonus alacak. A Spor muhabiri Dündar Keşaplı, Roma'dan bu transferle ilgili detayları paylaştı.