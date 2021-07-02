Video Spor Haldun Domaç'tan Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira yorumu!

Haldun Domaç'tan Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira yorumu!

Haldun Domaç'tan Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira yorumu!
02.07.2021 | 20:13

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Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Vitor Pereira oldu. Sarı-lacivertlilerde yaşanan son gelişmeleri A Spor yorumcusu Haldun Domaç aktardı. Domaç, "Vitor Pereira Fenerbahçe'de çalıştığı dönemde 2.08'lik puan ortalaması yakalamıştı. Oynattığı futbol ise oldukça iyiydi." ifadelerinde bulundu.

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