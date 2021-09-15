Video Spor Halil Dervişoğlu Lazio maçını değerlendirdi: "Zor bir rakip ama..."

Halil Dervişoğlu Lazio maçını değerlendirdi: "Zor bir rakip ama..."

Halil Dervişoğlu Lazio maçını değerlendirdi:
15.09.2021 | 18:11

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UEFA Avrupa Ligi E Grubu ilk maçında Galatasaray sahasında Lazio'yu yarın saat 19.45'te sahasında konuk edecek. Lazio maçı öncesinde sarı-kırmızılıların genç oyuncusu Halil Dervişoğlu açıklamalarda bulundu. "İlk defa Galatasaray taraftarının önünde oynayacağım." diyen Dervişoğlu, "Zor rakip ama biz Galatasaray olarak neler yapabileceğimizi biliyoruz." şeklinde konuştu.

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