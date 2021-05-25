Halil Dervişoğlu: "Milli takım hep hayalimdi"
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Kariyerinde ilk kez A Milli Takım'a seçilen Halil Dervişoğlu açıklamalarda bulundu. Galatasaray ile sözleşmesi sona eren 21 yaşındaki futbolcu çok mutlu olduğunu ifade etti. Genç forvet, "Milli takım hep hayalimdi, çok mutlu ve gururluyum" dedi.