Halil Umut Meler açıklaması! "Sergen Yalçın cevabı sahada verecek"

Sabah Gazaetesi Muhabiri Ogün Şahinoğlu, A Spor'da Sabah Sporu programına canlı bağlanarak Beşiktaş gündemine dair açıklamalarda bulundu. Şahinoğlu, "Siyah-beyazlıların MHK'nin maça hakem olarak Halil Umut Meler'i atamasına tepki göstermesiyle ilgili "Bu konu Sergen Yalçın'ı olduğu gibi futbolcuları da hırslandırıyor. Sergen hoca, sahada vereceği bir yanıtı olduğunu söylemişti. Yanıtı maçtan sonra da verecek ama ilk olarak sahada vermeyi düşünüyor." dedi.