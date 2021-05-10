Hangi takım şampiyon olur? Canlı yayında favoriyi açıkladı!

Süper Lig'in 40. haftasında Galatasaray'ın Beşikaş'ı yenmesiyle zirve yarışı iyice kızıştı. Fenerbahçe'nin Ankaragücü deplasmanında son saniyede aldığı 3 puanla birlikte zirvede işler karıştı. A Spor yorumcusu Mehmet Özcan, şampiyonluk yarışını değerlendirirken şu ifadeleri kullandı: "Beşiktaş, derbide kaybetti ama duran toplarda oldukça etkililerdi. Beşiktaş, 2-0 geriye düşse bile geri dönüş yapar. Denizlispor'un Galatasaray'a direnç göstereceğini de düşünüyorum"