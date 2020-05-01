Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:23
Mustafa Cengiz'in son durumu nasıl? İşte detaylar 01.05.2020 | 13:59
02:22
Ender Bilgin: Her şeyin bir sonu var bu da geçecek 01.05.2020 | 13:55
07:57
Süper Lig ne zaman başlayacak? 01.05.2020 | 13:50
05:51
Hasan Çavuşoğlu'ndan Erol Bulut açıklaması! 01.05.2020 | 13:49
09:56
Ünlü sporcuların en ilginç halleri 01.05.2020 | 10:55
05:34
Marius Sumudica Türkiye'ye ne zaman dönecek? Gaziantep FK Başkanı açıkladı 30.04.2020 | 20:07
03:34
Josef Sural unutulmadı 30.04.2020 | 17:05
01:17
Emre Kılınç Avrupa'ya mı gidecek? 30.04.2020 | 17:04
01:34
N'Sakala geleceğiyle ilgili konuştu 30.04.2020 | 17:04
05:25
Hüseyin Çimşir: İki kupayı da kazanmak istiyoruz 30.04.2020 | 17:03
00:54
Beşiktaş'ın kaleci arayışı sürüyor 30.04.2020 | 17:03
01:06
Galatasaray'da hedef Arda Turan ve Semih Kaya 30.04.2020 | 17:02
10:37
Fransa'da Ligler Tescil Edilecek Mi? 30.04.2020 | 16:02
01:42
Ünlü sporcuların en ilginç halleri 30.04.2020 | 10:33
11:31
Haydar Yılmaz'dan indirim tepkisi 29.04.2020 | 23:09
10:01
Altay Bayındır İçin Premier Lig İddiası 29.04.2020 | 17:27
10:43
Bülent Uygun, Canlı Yayında Eşine Şiir Okudu 29.04.2020 | 15:21
01:03
Beşiktaş'ta maaş indirimi görüşmeleri sürüyor 29.04.2020 | 14:41
02:23
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: İndirim yapmazlarsa gitsinler 29.04.2020 | 14:41
01:04
Trabzonspor'dan transfer hamlesi 29.04.2020 | 14:40
A Spor'a konuşan Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Beşiktaş'ın istediği N'Skala ve Fenerbahçe'nin gündemindeki Erol Bulut hakkında konuştu. Çavuşoğlu, N'Sakala için, "Şuan bir teklif yok, N'Sakala'nın durumu sezon sonunda netleşir" derken, teknik direktör Erol Bulut için ise, "Sezon sonuna kadar bizim teknik direktörümüz" şeklinde konuştu.