Video Spor Hasan Çavuşoğlu'ndan Erol Bulut açıklaması!

Hasan Çavuşoğlu'ndan Erol Bulut açıklaması!

Hasan Çavuşoğlu'ndan Erol Bulut açıklaması!
01.05.2020 | 13:49
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A Spor'a konuşan Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Beşiktaş'ın istediği N'Skala ve Fenerbahçe'nin gündemindeki Erol Bulut hakkında konuştu. Çavuşoğlu, N'Sakala için, "Şuan bir teklif yok, N'Sakala'nın durumu sezon sonunda netleşir" derken, teknik direktör Erol Bulut için ise, "Sezon sonuna kadar bizim teknik direktörümüz" şeklinde konuştu.

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